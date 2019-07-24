Южно-Сахалинск, 24 июля 2019, 09:49 — REGNUM
Правительство Сахалинской области готово помочь в возвращении на Родину российских моряков, задержанных в Северной Корее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Руководство области взаимодействует с МИД РФ. Заместитель губернатора области Сергей Будкин сообщил, что региональное правительство готово оказывать любую помощь в рамках своих полномочий.
Как сообщало ИА REGNUM, российское судно «Сянхайлинь-8» задержано у берегов Северной Кореи. Экипаж задержан, часть моряков находится в гостинице, остальные на борту, заперты в каютах. Северокорейские власти обвиняют моряков в незаконном пересечении госграницы. Ситуация на контроле в МИД РФ.