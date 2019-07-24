Тулун, Иркутская область, , 09:40 — REGNUM

В Тулуне — наиболее пострадавшем от мощнейшего наводнения городе Иркутской области — не осталось ни одного подтопленного дома. Это произошло спустя почти месяц после начала ЧП. По данным регионального ГУ МЧС РФ, впереди еще огромный объем восстановительных работ, однако первый этап — отведение воды с территории домов и социальных объектов — можно считать завершенным.

Наводнение в Тулуне. Школа Цитата из видео пострадавших от наводнения

По словам спасателей, за прошедшие сутки, 23 июля, в Тулуне проводилась просушка многоквартирных жилых домов и социальных объектов с использованием тепловых пушек. От воды освобождены 18 подвальных помещений многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 20 административных зданий более 1000 частных домов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июля после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Больше всего досталось Тулуну. Разлившаяся река Ия легко преодолела десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своём пути. Мощный паводок разрушил 49 участков автомобильных дорог и 22 моста. Не обошлось без жертв. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. В регионе действует режим ЧС.