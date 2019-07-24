Биробиджан, , 09:32 — REGNUM

Глава Еврейской автономной области Александр Левинталь направил телеграмму губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу со словами соболезнования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Цветы и игрушки несут к школам, где учились жертвы «Холдоми»

В телеграмме Александр Левинталь от имени жителей Еврейской автономии выразил глубокие соболезнования всем жителям Хабаровского края в связи с трагедией в детском палаточном лагере «Холдоми», в результате которой погибли четыре ребёнка.

«Мы искренне сопереживаем безутешному горю родителей погибших детей и желаем скорого полного выздоровления всем, кто пострадал в этой трагедии», — сказано в телеграмме.

Читайте также: Цветы и игрушки несут к школам, где учились жертвы «Холдоми»

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, погибли четверо несовершеннолетних детей. Причиной пожара называют использование в палатке тепловой пушки для просушки вещей. Пожарные отмечают, что в России не существует нормативного регулирования для палаточных лагерей.