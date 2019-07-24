Баксанский район, , 09:12 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии из-за сошедшего селя перекрыта дорога на участке федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау. Происшествие произошло 23 июля около 14:30, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В районе населенного пункта Верхний Баксан было перекрыто движение. К месту происшествия выехали оперативная группа МЧС России, дорожные службы, сотрудники ГИБДД по Эльбрусскому району.

К 20:40 удалось частично расчистить дорожное полотно от селевых масс, Было восстановлено реверсивное движение. Тем не менее МЧС просит жителей и гостей республики воздержаться от поездок в район ЧС. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ» сообщила, что сход селевого потока продолжается.