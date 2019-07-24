Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM

В Екатеринбурге уже второй день не функционирует сайт городского Единого расчетного центра. На сайт не удаётся зайти ни со стационарного, ни с мобильного устройства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На официальной странице центра в ВКонтакте уже признали наличие проблемы. Сайт скоро отремонтируют, уверяют представители ЕРЦ. Свои вопросы по платежам пока можно задать в социальной сети.

Произошедшее — не рядовой инцидент: многие екатеринбуржцы используют сайт для того, чтобы внести показания счётчиков или оплатить коммунальные услуги.

Напомним, Единый расчётный центр появился в Екатеринбурге в 2001 году. В работе организации был реализован принцип «единого окна»: горожане могут оплатить большое количество услуг через один сервис.

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