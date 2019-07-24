Пермь, , 08:55 — REGNUM

В Перми выявлена крупная партия фальсифицированного кальянного табака. Стоимость изъятого контрафактного товара оценивается в 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, полиция пресекла деятельность двух местных жителей, которые хранили и сбывали через торговые точки табачные изделия без акцизных марок. В ходе обысков, которые одновременно проводились в шести магазинах, изъято более 18 тыс. пачек контрафактного кальянного табака.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения в целях сбыта и продажу немаркированной продукции, совершенным по предварительному сговору группой лиц в крупном размере. С подозреваемых взята подписка о невыезде.