Хабаровск, , 09:01 — REGNUM

Владелец горнолыжного комплекса «Холдоми», на территории которого находился палаточный лагерь, сгоревший в ночь с 22 на 23 июля 2019 года, где погибли дети, Виталий Бурлаков является также собственником ещё 13 компаний. В 2017 году общая выручка всех фирм составила более 4 млрд рублей. Бурлаков задержан в рамках уголовного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Виталий Бурлаков, по данным ИА Транссибинфо, владеет также ООО «Экстрим-сервис», в структуру которого входит ООО «ГЛК Холдоми». Предприятия зарегистрированы в Солнечном районе Хабаровского края. Первая компания оказывает туристические услуги, вторая занята гостиничным бизнесом.

Также Бурлаков является владельцем и совладельцем ещё не менее 12 компаний. Его фирмы занимаются поставками топлива, торговлей топливом, транспортными услугами. В актив Бурлакова входит и ООО «Бункер-порт» в Советской Гавани. Компания занимается морскими грузовыми перевозками.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере «Холдоми» случился пожар. Погибла девочка. Ещё трое детей скончались от ожогов в больнице. Всего пострадали 12 человек. Власти Хабаровского края выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, им оказывается помощь из бюджета края и Комсомольска-на-Амуре на проведение похорон.

Виталий Бурлаков и начальник лагеря в «Холдоми» Максим Кузнецов задержаны в рамках уголовного дела о гибели детей при пожаре.

Выяснилось, что палаточный лагерь работал незаконно, палатки были оснащены электрообогревателями. Хотя проживать дети могли только в стационарных коттеджах, а количество мест не превышало 226, продано было 428 путевок. Стоимость размещения в коттедже равна 26 тыс. рублей, в палатке — 15 тыс. рублей. В коттеджах на момент трагедии размещался 61 ребёнок, в незаконных палатках — 189 детей.