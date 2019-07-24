Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM

В Екатеринбурге отправили в колонию убийцу, прикончившего девушку из-за несчастной любви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении СКР.

Убийца сам сознался в содеянном, однако далеко не сразу — лишь спустя 12 лет после инцидента. По словам преступника, он уже больше не мог выносить психологический груз, который свалился на него после судьбоносного решения.

Теперь горожанину предстоит пробыть девять лет в колонии строгого режима. Преступника признали виновным по статье «Убийство».

Сам инцидент произошёл из-за несчастной любви. 31-летний (на момент 2007 года) мужчина считал, что любил 20-летнюю девушку, но не встретил ответного чувства с её стороны. Это стало для преступника достаточной причиной для совершения убийства.

Напомним, убийство из-за чувства любви — не редкость в российских широтах. В январе 2018 года молодого военнослужащего в Волгограде убили из-за того, что убийце и убитому нравилась одна и та же девушка.

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