Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:51 — REGNUM

На Урале перед судом предстанут двое жителей Нижнего Тагила, организовавших подпольную лабораторию по изготовлению наркотических веществ с целью их дальнейшей реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере совершённом организованной группой. Санкции, предусмотренные инкриминируемыми обвиняемым статьями, предполагают наказание в виде лишения свободы от десяти до 20 лет.

Напомним, что по версии следствия организованная преступная группа начала свою противоправную деятельность в ноябре 2018 года. В подпольной лаборатории подельники изготавливали вещество, после чего фасовали смертельное зелье в пакетики и через систему закладок, с использованием сети интернет распространяли наркотическое вещество.

В феврале 2019 года подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска у них было обнаружено свыше 90 граммов концентрированных синтетических наркотиков.