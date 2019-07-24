Петропавловск-Камчатский, , 08:44 — REGNUM

Детская больница Петропавловска-Камчатского заплатит по решению суда 8 млн рублей в качестве возмещения морального вреда семье за некачественное лечение новорожденного, в результате которого мальчик ослеп, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2015 году женщине было сделано в городской больнице №2 оперативное кесарево сечение на 29-й неделе беременности. Потом у малыша начало развиваться заболевание. Помощь, как выяснили многочисленные проверки и экспертизы, была оказана неправильно и неквалифицированно. В итоге ребёнок потерял зрение.

Суд первой инстанции отказал матери в удовлетворении иска о возмещении морального вреда на сумму более 16 млн рублей. Апелляционная инстанция решение отменила, но назначила сумму выплат меньше — 5 млн ребёнку и 3 млн матери.

Как сообщало ИА REGNUM, камчатская больница по решению суда заплатила семье, потерявшей ребёнка по вине врачей 4,5 млн рублей. Ранее на Камчатке родители детей, которых в больнице заразили золотистым стафилококком, пять лет судились с медучреждением, в итоге суд постановил выплатить им по 800 тыс. рублей.