Яунде, , 08:39 — REGNUM

Камерунские силы безопасности во вторник, 23 июля, подавили восстания заключенных в двух тюрьмах страны. Они выступали против преследования правительством англоязычного сепаратистского движения, а также против плохих условий содержания под стражей, передает информационное агентство Reuters.

Камерунский источник безопасности подтвердил, что в центральной тюрьме столицы Яунде произошел бунт и сообщил, что несколько человек получили ранения.

За последние два года множество жителей англоязычных регионов центральноафриканской страны были арестованы в связи с конфликтом между преимущественно франкоязычным правительством и сепаратистскими повстанцами, стремящимися создать независимое англоязычное государство под названием Амбазония на западе Камеруна.

На видеороликах, снятых заключенными и загруженных в Facebook, протестующие скандируют: «Амбазония растет!» и бросают мусор в силы безопасности внутри тюрьмы Конденгуй в Яунде.

«Наши братья убиты, дети убиты», — сказал один из заключенных по-английски. «Мы устали быть в тюрьме. Мы хотим домой», — заявил другой.

По словам одного из местных журналистов, в тюрьме в Буэа, одном из главных городов юго-западного региона, вспыхнул второй бунт. Сотрудник СМИ отметил, что он слышал выстрелы из тюрьмы в конце дня.

Государственный телевизионный канал Камеруна CRTV сообщил, что заключенные в Яунде протестовали против плохих условий в тюрьме и сожгли библиотеку и мастерскую для заключенных женской тюрьмы.

Языковое разделение Камеруна восходит к концу Первой мировой войны, когда Лига Наций поделила бывшую германскую колонию между Францией и Великобританией. По оценкам Организации Объединенных Наций, в результате конфликта в англоязычных северо-западных и юго-западных регионах Камеруна с конца 2017 года погибли около 1800 человек, а более 500 000 человек было перемещено.