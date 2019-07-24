Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM

Подозреваемые в нападении на инспекторов «Охотзоопрома» в Акмолинской области Казахстана задержаны полицейскими по горячим следам. Об этом сообщает издание Zakon. kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

В полиции уточнили, что 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын являются жителями города Аркалык Кустанайской области. В попытке скрыться от полиции они попытались избавиться от автомобиля, но были задержаны полицейскими на территории Кустанайской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана при попытке задержания браконьеров два инспектора «Охотзоопрома» получили огнестрельные ранения. Один из них скончался по дороге в больницу. Инцидент привлек внимание центральных властей республики.

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