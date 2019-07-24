Уфа, , 07:56 — REGNUM

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении начальника Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по региону. Его подозревают в должных преступлениях, сообщает следственное управление СКР по Башкирии.

Взятка (сс) sajinka2

Следствие полагает, что в мае 2016 года чиновник предложил председателю общественной организации добровольной пожарной охраны «покровительство и отсутствие проблем с проверками». За это он хотел, по версии следствия, передачи части средств, которое общество получало за обслуживание систем пожаротушения в бюджетных учреждениях Белорецка. Получив отказ, он запретил пускать работников организации в помещение, где они работали, поэтому последние были вынуждены переехать в другое место.

Следствие также полагает, что подозреваемый чинил различные препятствия организации: в частности, неоднократно возбуждал административные дела, что дало бы возможность аннулировать ранее выданные лицензии, а также потребовал от двух бюджетных учреждений прекратить договорные отношения с указанным обществом.

«В связи с незаконными ограничениями деятельности и необоснованным вмешательством в работу, в январе 2019 года общественная организация прекратила свою деятельность», — говорят в управлении.

По данному факту расследуются уголовные дела о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной деятельности. В ведомстве напоминают, что ранее в отношении злоумышленника были возбуждены два уголовных дела. Его подозревают в получении взятки и незаконном проникновении в жилище.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, что в июле 2019 года тем же Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников МВД по республике, которые в зависимости роли участия обвиняются в превышении полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств, а также пособничестве в его совершении. Речь идёт о задержании в декабре 2017 года: в отдел полиции в рамках дела о хищении имущества пригласили 22-летнего жителя города Учалов, который отрицал причастность к преступлению. Следствие полагает, что сотрудники полиции попросили курсанта института принести автомобильный трос, наручники и электрошокер, которые были использованы на допросе.