Владивосток, 24 июля 2019, 08:05 — REGNUM
Внеплановые проверки пройдут во всех детских лагерях Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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Это решение было принято на краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заседание комиссии началось с минуты молчания по погибшим во время пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил повести проверку детских палаточных лагерей, каковых в Приморье в этом сезоне открыто шесть. Будет усилен контроль и за работой педагогического и обслуживающего персонала. На всех объектах детского отдыха будет проведена проверка противопожарного состояния, выполнение требований пожарной безопасности, состояние систем сигнализации и оповещения.
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Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в детском палаточном лагере «Холдоми», расположенном в сорока километрах от Комсомольска-на-Амуре, пострадало 12 человек, четыре ребёнка погибли. Директор детского лагеря, а также и учредитель компании, организовавшей детский отдых, задержаны следственными органами.