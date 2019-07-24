Москва, , 07:30 — REGNUM

Железнодорожники открыли движение поездов по одному пути станции Керки (Коми), прерванное результате подмыва пути и последующего схода вагонов грузового поезда. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба компании «Российские железные дороги».

«В течение 48 часов произведены работы по уборке вагонов, установке водопропускной трубы, возведению насыпи железной дороги. Уложены рельсы на один путь. После проезда путеизмерительной техники и испытаний безопасности путь открыт для пропуска пассажирских и грузовых поездов», — говорится в сообщении.

В настоящее время к отправлению готовятся пассажирские поезда № 375 и № 210, следующие из Москвы, № 209 — из Лабытнанги и № 309 — из Воркуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2019 года на станции Керки размыло мост. В результате с рельсов сошли 23 вагона, гружёных углём. По факту инцидента Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК России проводит доследственную проверку.

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