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Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в плен на северо-востоке Нигерии пять женщин, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

По данным источника в местных правоохранительных органах, бандиты совершили нападение на город Диква в провинции Борно. Они передвигались на автомобиле.

«Террористы похитили пять женщин, одной из них удалось бежать, другая оказалась кормящей матерью и ее отпустили» , — подчеркивает источник, замечая, таким образом, что в общей сложности было похищено пять женщин.

Напомним, «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известна своей жестокостью и похищением женщин. За последние годы террористы, присягнувшие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похитили свыше 500 женщин.

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