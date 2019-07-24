Абуджа, 24 июля 2019, 07:32 — REGNUM
Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в плен на северо-востоке Нигерии пять женщин, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.
По данным источника в местных правоохранительных органах, бандиты совершили нападение на город Диква в провинции Борно. Они передвигались на автомобиле.
Напомним, «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известна своей жестокостью и похищением женщин. За последние годы террористы, присягнувшие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похитили свыше 500 женщин.
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