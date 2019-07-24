Казань, , 07:13 — REGNUM

В Казани неизвестные лица звонят в образовательные центры и грозят внеплановыми проверками. Чтобы избежать контроля, они предлагают передать им деньги. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Татарии, открещиваясь от подобных «инициатив».

В ведомстве отмечают, что накануне от предпринимателя из Казани, работающего в сфере образовательных услуг, поступила информация о том, что неизвестное лицо, представляющееся сотрудником Роспотребнадзора, угрожает внеплановой выездной проверкой, предлагая за деньги «решить» вопрос. В управлении призывают быть бдительными и заявляют, что «не имеют никакого отношения к действиям неустановленных лиц», которые «носят противоправный характер». И напоминают, что план проверок организаций размещён на сайте ведомства.

Отметим, что мошенники периодически представляются сотрудниками различных контрольно-надзорных ведомств. Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонанс вызвала ситуация в Чувашии: в 2017 году мошенники представлялись директорам школ сотрудниками прокуратуры и заявляли, что их ученики якобы торгуют наркотиками. За отказ в возбуждении уголовного дела они просили «в знак благодарности» перевести деньги на мобильный телефон. В надзорное ведомство поступило коллективное обращение директоров школ Чебоксар о совершении в отношении них мошеннических действий.

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