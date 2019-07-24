Косулино, , 06:23 — REGNUM

В Свердловской области специалисты устанавливают причины возгорания здания магазина «Пятёрочка» в селе Косулино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Крупный пожар произошёл накануне 23 июля. Тушение огня с последующей проливкой и разборкой сгоревших конструкций продолжалось более шести часов и завершилось в 21:05 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сигнал о возгорании кровли магазина «Пяторочка» в селе Косулино поступил в 14:30 по местному времени. На место немедленно выехали шесть пожарных расчетов, а ещё несколько машин были экстренно направлены на место пожара из соседних городов и посёлков.

До прибытия спасателей из магазина самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе персонал.

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