Екатеринбург, , 05:56 — REGNUM

В Екатеринбурге двое граждан, которые подкинули кортежу Владимира Путина муляж бомбы, ранее были судимы. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Напомним, 9 июля президент посетил Екатеринбург. В этот день двое мужчин подбросили на трассу до аэропорта «Кольцово» коробку, в которой находились обмотанные изолентой и проводами бутылка и камни. С помощью видеокамер следователи выяснили, кто это сделал.

Идея подкинуть муляж пришла им во время распития спиртных напитков. Следователи не исключают, что этот шаг был их местью силовикам за то, что ранее их привлекали к ответственности по уголовным статьям. Сами же они на допросе заявили, что собирались проверить оперативность стражей порядка.