Хабаровск, , 04:57 — REGNUM

Палатки в лагере «Холдоми» под Хабаровском, в которых сгорели дети, были приобретены руководством лагеря на заводе — изготовителе в Санкт-Петербурге по рекомендации краевых властей и имели сертификат негорючести и маркировку МЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Все сгоревшие палатки имели сертификат негорючести. Это так называемые МЧС-овские палатки «Памир — 30», где жили дети и «Памир-10», где проживали вожатые. Мы купили их прямо на заводе — изготовителе в Санкт-Петербурге, причем, это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС. В 2018 году, когда мы проводили Всероссийский форум «Амур», эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они изготовлены из малогорючих и тугоплавких материалов», — сообщил Комсомольской правде директор лагеря Максим Кузнецов.

Но когда начался пожар, «негорючие» палатки вспыхивали мгновенно и пылали, как бумага.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере на горнолыжной базе «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Предположительно причиной возгорания стали обогреватели, на которых дети сушили вещи. Одна девочка погибла сразу, трое детей скончались в больнице к вечеру 23 июля. Всего пострадали 12 человек, включая взрослых.