Харбин, Китай, , 04:50 — REGNUM

Женщине оторвало ногу на неисправном эскалаторе в торговом центре китайского города Харбин (провинция Хэйлунцзян), сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда женщина встала на ступеньки неисправного эскалатора. Так как эскалатор находился в ремонте, ступеньки провалилась и женщину затянуло в механизм. В результате произошедшего пострадавшей оторвало левую ногу по колено.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января двухлетний мальчик лишился пальца во время поездки на эскалаторе в одном из ТЦ Омска. Согласно поданному иску в Кировский районный суд Омска, ребенок упал, наступив на ступеньку, в результате чего у него отрубило фалангу пятого пальца.

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