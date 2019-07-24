Мехико, , 04:04 — REGNUM

Полиция Мексики смогла вызволить из трейлера 150 мигрантов, которые были заперты без еды и воды, сообщает портал Excelsior.

Сообщается, что правоохранители в мексиканском штате Веракрус остановили грузовик, который якобы перевозил овощи, за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки транспортного средства полицейские услышали крики о помощи из кузова. Открыв кузов, сотрудники полиции обнаружили внутри 73 гватемальца, 26 граждан Сальвадора, шестерых эквадорцев и 45 граждан Гондураса. Они заявили, что провели внутри трейлера несколько дней без еды и воды.

Водитель и его напарник были задержаны полицейскими. Освобожденных мигрантов накормили и отправили в миграционный центр для дальнейшей депортации на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в мексиканском штате Веракрус полицейские освободили 60 мигрантов из стран Центральной Америки. Их незаконно перевозили на машинах преступники. Отмечалось, что среди спасенных мигрантов было 22 ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Мексики освободили 60 мигрантов из рук преступников