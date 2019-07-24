Севастополь, , 03:53 — REGNUM

Лифт с тремя пассажирами упал в новостройке в Севастополе, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Севастополю.

Сообщается, что инцидент произошел в многоэтажном доме на Парковой улице в Гагаринском районе города. На момент падения в лифте находились трое пассажиров — 64-летняя женщина и двое мужчин — 50 и 33 лет. По предварительным данным, лифт рухнул с высоты третьего этажа. В результате происшествия женщина получила травму ноги, мужчины получили ушибы и ссадины. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля упал лифт в одном из девятиэтажных домов Тихвина в Ленинградской области. В результате происшествия пострадал монтажник, разбиравший старый подъемник в момент падения лифта. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной происшествия стало несоблюдение техники безопасности.

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