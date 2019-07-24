Москва, , 03:41 — REGNUM

Три автомобиля столкнулись на трассе в Рузском районе Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Подмосковья.

Сообщается, что три автомобиля столкнулись на трассе А-108. В результате ДТП погибли два человека, среди них — ребенок. На месте происшествия работает дорожная полиция. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее, в другом районе Подмосковья — на 46-м километре трассы «Балтия» столкнулись автомобили Lexus и Priora. Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, в результате столкновения погибли два человека.