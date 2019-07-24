Муром, Владимирская область, , 02:49 — REGNUM

Микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2107 на автодороге в Муромском районе Владимирской области, в результате чего погиб один человек, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Сообщается, что авария произошла на 118-м километре трассы Владимир — Муром в районе 15:30 по московскому времени. В результате ДТП погиб 49-летний водитель легковушки, ещё семеро пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Волгоградской области. В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне легковушки. Ещё один человек — пятилетний ребенок — получил перелом ноги и был направлен в больницу.

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