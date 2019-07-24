Анкара, , 02:27 — REGNUM

Не менее пяти человек погибли из-за схода оползня в турецкой провинции Дюздже на северо-западе страны, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что сход оползня был вызван сильными ливнями, обрушившимися на провинцию с 16 по 17 июля. Из-за оползня были разрушены более 100 домов, также погибли около 160 тысяч животных. В настоящее время ведется спасательная операция, в которой принимают участие около 200 человек. В ней принимают участие и вертолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Непале в результате наводнений и оползней погибли не менее 17 человек. Множественные оползни в горах Непала были вызваны сильными ливнями. Всего от стихийного бедствия пострадали 20 районов страны.

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