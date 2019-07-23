Краснодар, , 22:35 — REGNUM

В Краснодаре из-за приближающихся сильных ливней объявлено штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба мэрии города.

В столице Кубани возможны сильные ливни с грозами, местами даже с градом. Ветер усилится до 20−22 метров в секунду.

Все спасательные службы города приведены в повышенную готовность. Для ликвидации подтоплений будет задействована специализированная техника муниципальной службы и компаний-подрядчиков.

Непогода на Кубани началась сегодня и может продлиться вплоть до пятницы, 26 июля.