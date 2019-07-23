Москва, , 22:12 — REGNUM

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз «сальмонеллез» установлен у 50 заболевших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что несовершеннолетних среди заболевших нет. На сегодняшний день госпитализированы 37 человек. Из числа ранее госпитализированных выписаны с улучшением состояния 33 человека, ещё четверо остаются под наблюдением медиков.

Напомним, массовое отравление офисных работников произошло в Москве 16 июля. Случаи отравления зафиксированы в семи административных округах столицы. Все пострадавшие сообщили об употреблении еды и напитков под брендом Healthy food, которые они приобрели через автоматы в бизнес-центрах.

Проверка, проведённая в цехах, где производилась данная продукция, выявила многочисленные нарушения. Эпидемиологическое расследование на данный момент продолжается.