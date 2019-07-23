Лима, , 21:43 — REGNUM

Жителям перуанских населённых пунктов, расположенных рядом с активным вулканом Убинас, рекомендована незамедлительная эвакуация, сообщает 23 июля Институт геологии и металлургии Перу.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

В сообщении, опубликованном после совещания чрезвычайных служб Перу и экспертов, указано, что из поселений Керапи, Убинас, Эскача, Уатауа, Тоноайя, Сакуайя и Сан-Мигель надо эвакуировать всех людей, так как возникла высокая вероятность мощного взрыва вулкана.

Подчёркивается, что в городке Убинас, расположенном в 6 км от вулкана, от вулканических взрывов уже содрогались стёкла, а рядом с домами падали куски породы размером до 5,5 см.

Напомним, ранее власти Перу из-за активности вулкана Убинас объявили на 60 дней режим чрезвычайного положения на территории трёх департаментов страны.

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