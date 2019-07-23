Каракас, , 21:22 — REGNUM

Власти Венесуэлы восстановили электроснабжение в большей части районов Каракаса после очередного масштабного блэкаута, 23 июля передает агентство Associated Press.

Отключение электроэнергии из-за аварии в столице и 15 штатах Венесуэлы произошло 22 июля и продолжалось девять часов.

Правительство Венесуэлы заявляет, что блэкаут произошел в результате «электромагнитного нападения» на электроэнергетическую систему страны.

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