Киев, 23 июля 2019, 20:18 — REGNUM
Неизвестные злоумышленники сообщили о бомбе, заложенной в здании, в котором размещается ЦИК Украины, информирует 23 июля сайт телеканала «112 Украина».
По данным телеканала, из-за этого из здания ЦИК эвакуировали сотрудников СМИ.
Является ли сообщение о взрывном устройстве ложным, пока не выяснено.
На месте происшествия работают взрывотехники. Как сообщало ИА REGNUM, на Украине 21 июля состоялись внеочередные выборы. Официальные результаты выборов украинский ЦИК должен опубликовать не позднее 5 августа.
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