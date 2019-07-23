Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали двоих жителей города, которые подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента Российской Федерации Владимира Путина во время его визита 9 июля. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Было установлено, что двое мужчин в день визита Путина в Екатеринбург, упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой. Этот предмет они выставили на трассу по пути в аэропорт «Кольцово», куда Владимир Путин направился после выступления на саммите GMIS и встречи со студентами Уральского федерального университета.

После тщательного расследования личности незадачливых злоумышленников были установлены. Оказалось, что это двое жителей Екатеринбурга, ранее судимые.

Во время распития спиртных напитков, они обратили внимание, что по трассе проезжает слишком много патрульных полицейских машин. По версии следствия, идея подбросить муляж бомбы могла прийти им спонтанно, чтобы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности.

Задержаны они были уже 10 июля после проверок записей камер наружнего наблюдения. На допросе они заявили, что хотели проверить оперативность сотрудников полиции.