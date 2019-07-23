Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:13 — REGNUM

Во Владимирской области 32-летнего жителя города Гусь-Хрустального приговорили к 10 годам лишения свободы за то, что в декабре 2018 года он до смерти избил 22-летнюю супругу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Мужчина во время ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал избивать жену, в последствии объяснив свои действия ревностью. Супруги помирились и легли спать, однако утром мужчина нашёл жену мёртвой. Смерть женщины наступила из-за черепно-мозговой травмы.

Он сообщил родственникам о произошедшем, а затем под вымышленным именем позвонил в полицию, сообщил о смерти женщины и скрылся с места преступления. Однако на следующий день он явился в полицию с повинной. Позже следователи выяснили, что супругу мужчина избивал регулярно.

Владимирца признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.