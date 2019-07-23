Москва, , 18:58 — REGNUM

Один сотрудник Росгвардии госпитализирован в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко после пожара в общежитии в московском районе Лефортово. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой источник в экстренных службах.

«29-летний росгвардеец, пострадавший при пожаре в общежитии Росгвардии, госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения», — сказал собеседник агентства.

Тем временем в пресс-службе Росгвардии сообщили, что по факту инцидента начата проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в подвальном помещении общежития Росгвардии на Красноказарменной улице в Москве произошло загорание лакокрасочных изделий. В связи с сильным задымлением из здания были эвакуированы около 90 человек. Всего в результате инцидента пострадали три человека.

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