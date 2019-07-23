Астрахань, , 18:47 — REGNUM

Астраханский биосферный заповедник атаковали полчища саранчи. Фотограф Евгений Полонский стал свидетелем этого зрелища и поделился видеозаписью на своей странице YouTube.

На видеоролике огромная стая саранчи в течение нескольких минут летит над полями лотосов, которые произрастают в заповеднике. Ролик был опубликован 22 июля.

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в конце июля отчитывалось о борьбе с саранчой. С 10 июня территории, на которых обнаружена саранча, обрабатывают инсектицидами. Больше всего личинок азиатской саранчи нашли в Камызякском районе. Обследуются также пограничные территории. Мобильные отряды для борьбы с саранчой укомплектованы техникой и химикатами. В случае чрезвычайной ситуации на эти цели будут направлены средства резервного фонда областного правительства.

При этом исполняющий обязанности областного министра сельского хозяйства Алексей Галкин еще в июне рассказал о распространении видеозаписей с нашествием саранчи, сделанного несколько лет назад, а не в 2019 году.