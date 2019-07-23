Таганрог, Ростовская область, , 18:08 — REGNUM

Таганрогский суд (Ростовская область) рассмотрит уголовное дело в отношении адвоката. Правозащитник обвиняется в хищении у участницы Великой Отечественной войны сбережений. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре 23 июля.

В надзорном ведомстве пояснили, что таганрогский адвокат обманул пожилую женщину, злоупотребил её доверием и снял с банковских счетов горожанки свыше 900 тыс. рублей. Практически всю сумму, за исключением 45 тыс. рублей, правозащитник потратил на свои нужды.

В отношении юриста было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере»). Материалы направлены в суд.