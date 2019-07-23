Рязань, , 17:59 — REGNUM

Ущерб для Рязанской области от пожара на полигоне «Сельцы» составил 178,7 миллиона рублей, при этом ещё не определена сумма, которая требуется для ликвидации последствий возгорания, таковы данные министерства природопользования региона.

Как сообщило рязанское интернет-издание 62 Инфо со ссылкой на региональное минприроды, «ущерба животному миру нет, как нет и угрозы для обитания каких-либо видов». В причинах пожара разбираются военная и природоохранные прокуратуры, отдел надзорной деятельности МЧС. Общая площадь пожара, по данным ведомства, составила 1590,7 га.

Напомним, 19 июня 2019 года на военном полигоне «Сельцы» под Рязанью в ходе занятий по огневой подготовке загорелась сухая трава. Из-за жаркой погоды огонь распространился на близлежащий лесной участок, локализовать огонь удалось лишь через несколько дней, в ликвидации возгорания принимала участие наземная и воздушная техника.

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