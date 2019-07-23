Москва, , 17:42 — REGNUM

По меньшей мере три человека пострадали в результате пожара в здании Росгвардии в московском районе Лефортово. Об этом 23 июля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации РИА Новости, возгорание произошло в подвале общежития Росгвардии на Красноказарменной улице. В помещении горели лакокрасочные изделия, возникло сильное задымление, в связи с чем были эвакуированы около 90 человек.

Сообщается, что площадь, охваченная огнём, составила два квадратных метра. К настоящему времени пожар потушен. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.