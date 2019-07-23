Москва, , 17:35 — REGNUM

Российское посольство в Италии выясняет подробности крушения вертолета возле острова Горгона у берегов Тосканы, в итоге которого могли погибнуть двое российских граждан, сообщает 23 июля РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ.

На данный момент известно лишь то, что вертолёт взлетел с частной площадки на севере Италии и направлялся к острову Сардиния.

Напомним, 22 июля вертолёт упал в море у побережья Тосканы, не подав никаких сигналов бедствия. На его борту находились два человека. тело погибшей женщины уже найдено. Поиски 37-летнего мужчины продолжаются.

Местные СМИ утверждают, что оба пассажира вертолёта являются гражданами РФ

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