Москва, 23 июля 2019, 17:35 — REGNUM
Российское посольство в Италии выясняет подробности крушения вертолета возле острова Горгона у берегов Тосканы, в итоге которого могли погибнуть двое российских граждан, сообщает 23 июля РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ.
На данный момент известно лишь то, что вертолёт взлетел с частной площадки на севере Италии и направлялся к острову Сардиния.
Напомним, 22 июля вертолёт упал в море у побережья Тосканы, не подав никаких сигналов бедствия. На его борту находились два человека. тело погибшей женщины уже найдено. Поиски 37-летнего мужчины продолжаются.
Местные СМИ утверждают, что оба пассажира вертолёта являются гражданами РФ
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