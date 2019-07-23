Брянск, , 17:32 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года отдел собственной безопасности Управления Федеральной службы исполнения наказаний Брянской области выявил шесть эпизодов коррупции. Пятерых сотрудников подозревают в получение взяток и превышение должностных полномочий, все они уволены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства 23 июля.

В отношении трёх сотрудников уголовно-исполнительной системы Брянской области было возбуждено четыре уголовных дела. Также за дачу взятки судом будет назначено наказание жителю Брянской области, который просил сотрудника одной из исправительных колоний пронести на режимную территорию запрещённые предметы.

«Всего за шесть месяцев 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности было рассмотрено 12 обращений граждан, из которых три материала были направлены по подследственности для дачи правовой оценки. Проведены три служебные проверки, по результатам которых четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности», — подвели итоги в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.