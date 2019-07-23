Ливорно, Италия, , 17:08 — REGNUM

Сверхлёгкий вертолёт потерпел крушение в Средиземном море у побережья острова Горгона в итальянском регионе Таскана, передаёт 23 июля агентство ANSA.

Как сообщается, на борту вертолёта находились мужчина и женщина — по предварительным данным, граждане России.

На месте крушения обнаружено тело 37-летнего пилота вертолёта, который также был владельцем машины. Судьба женщины на данный момент остаётся неизвестной.

По информации агентства, вертолёт вылетел с небольшого аэропорта в муниципалитете Монтильозо и направлялся в Сардинию. Подробности и обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.