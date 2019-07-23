Кемерово, , 17:17 — REGNUM

«Разрез Кийзасский» в Кемеровской области работает в штатном режиме. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Сибантрацит», комментируя появившиеся ранее сообщения о приостановке работы предприятия.

7 июня на одном из участков разреза произошёл обвал породы, в результате чего произошло частичное перекрытие русла реки Большой Кийзасс. В середине июня решением суда работы по отвалообразованию на этом участке были приостановлены на 90 дней.

Однако в компании подчёркивают, что это не повлияло на работу всего предприятия, поскольку добыча там не велась, а вскрышные породы размещаются на других отвалах в соответствии с проектом. Работники предприятия также продолжают работать в штатном режиме.

В компании отметили, что «Разрез Кийзасский» обязался возместить ущерб, причинённый окружающей среде в результате произошедшего инцидента. В настоящее время восстанавливается русло реки Большой Кийзасс, а также разрабатывается проект рекультивации нарушенного участка.