Москва, 23 июля 2019, 16:36 — REGNUM
Пассажирка авиарейса Санкт-Петербург — Москва попыталась выпрыгнуть во время полёта, сообщает телеканал «РенТВ».
Инцидент случился в ночь на 23 июня. Женщина пыталась открыть аварийный выход во время полёта, но её остановили пассажиры. По прибытию лайнера в «Шереметьево» дебоширку задержали, а после госпитализировали в психиатрическую больницу.
«Женщина помещена в специализированное медицинское учреждение. Нарушений полёта не было», — прокомментировали изданию в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.
Как сообщало ИА REGNUM, молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал на борту самолета, готовившегося к вылету в Самару из петербургского аэропорта «Пулково».
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