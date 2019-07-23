Москва, , 16:36 — REGNUM

Пассажирка авиарейса Санкт-Петербург — Москва попыталась выпрыгнуть во время полёта, сообщает телеканал «РенТВ».

Инцидент случился в ночь на 23 июня. Женщина пыталась открыть аварийный выход во время полёта, но её остановили пассажиры. По прибытию лайнера в «Шереметьево» дебоширку задержали, а после госпитализировали в психиатрическую больницу.

«Женщина помещена в специализированное медицинское учреждение. Нарушений полёта не было», — прокомментировали изданию в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Как сообщало ИА REGNUM, молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал на борту самолета, готовившегося к вылету в Самару из петербургского аэропорта «Пулково».

Читайте ранее в этом сюжете: Пьяную дебоширку сняли в Петербурге с рейса в Самару