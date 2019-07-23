Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в районных налоговых инспекциях Ростовской области. В частности, проверяются налоговую службу Первомайского района Ростова-на-Дону и одно из управлений, расположенное в Батайске.

По данным издания «Блокнот», заместитель начальника налоговой инспекции Первомайского района города-миллионника подозревается в оказании помощи по возврату НДС директору ООО «ККПД-Инвест» — застройщику микрорайона Левенцовский.

ИА REGNUM ранее сообщалось, что ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения заместителю начальника УФНС РФ по Ростовской области. Ирина Александрова отправлена под домашний арест. Подозреваемая в превышении должностных полномочий даёт показания.

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