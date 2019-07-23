Калуга, , 16:29 — REGNUM

Место отдыха детей должно быть оборудовано сигнализацией, тревожной кнопкой с выходом на городскую диспетчерскую службу. Это делается в лагерях, чтобы избежать трагедий, подобных произошедшей 23 июля под Хабаровском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор лагеря «Цивилизация» (Калужская область) Сергей Ткаченко, комментируя пожар в «Холдоми», унёсший жизни четверых детей.

Пожарная безопасность

«Мероприятия по пожарной безопасности должны проводиться постоянно. По правилам пожарной эвакуации, по работе с огнетушителем. Например, у нас есть два противопожарных водоема, которые сделаны по предписанию МЧС. Оба оборудованы мотопомпами», — отметил Ткаченко.

Напомним, что проживание детей в палатках рядом со стационарными корпусами туркомплекса «Холдоми» под Хабаровском было незаконным. По его словам, в рамках существующей системы муниципальные чиновники даже в проверках палаточного лагеря не участвуют.

«Нами занимается районный суд, санэпидемстанция и МЧС», — добавил он.

Напомним, что утром 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» произошло возгорание. Пожар распространился на 20 из 26 палаток, борьба с огнем продолжалась более двух часов. Одна девочка скончалась на месте, еще трое детей в крайне тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию, однако спасти их врачам не удалось. Десятилетний мальчик Алексей получил смертельные ожоги, помогая остальным детям выбираться из палаток. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.