Калуга, 23 июля 2019, 16:29 — REGNUM
Место отдыха детей должно быть оборудовано сигнализацией, тревожной кнопкой с выходом на городскую диспетчерскую службу. Это делается в лагерях, чтобы избежать трагедий, подобных произошедшей 23 июля под Хабаровском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор лагеря «Цивилизация» (Калужская область) Сергей Ткаченко, комментируя пожар в «Холдоми», унёсший жизни четверых детей.
Напомним, что проживание детей в палатках рядом со стационарными корпусами туркомплекса «Холдоми» под Хабаровском было незаконным. По его словам, в рамках существующей системы муниципальные чиновники даже в проверках палаточного лагеря не участвуют.
Напомним, что утром 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» произошло возгорание. Пожар распространился на 20 из 26 палаток, борьба с огнем продолжалась более двух часов. Одна девочка скончалась на месте, еще трое детей в крайне тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию, однако спасти их врачам не удалось. Десятилетний мальчик Алексей получил смертельные ожоги, помогая остальным детям выбираться из палаток. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.