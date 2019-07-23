Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:24 — REGNUM

В КаменскЕ-Уральском (Свердловская область) открыли уголовное дело из-за возможной невыплаты зарплаты в одном из сельхозкооперативом города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Пока выяснено, что в организации не были выплачены 183 тысячи рублей одному из работников за пять месяцев работы. При этом работодатель не был финансово ограничен и мог полноценно отдать заработанные деньги нанятому человеку.

Следователи подозревают, что руководитель пытался выставить своё предприятие благополучным и прибыльным, поэтому и «зажал» деньги. Сейчас допрашиваются свидетели и проводится дополнительный сбор информации.

Напомним, по словам главы Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андрей Ветлужских, на момент начала марта 2019 года свердловчанам недоплатили 206 млн рублей. Большую часть сумм задолжали уже обанкротившиеся предприятия.

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