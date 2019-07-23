Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM

В свердловском Каменске-Уральском 11-летняя девочка упала с качели и травмировалась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в свердловском следственном управлнии Следственного комитета РФ.

Проверку по факту ЧП ведёт полиция. прорабатывался местной полицией. Однако следователи СКР посчитали, что это больше в компетенции СК. В связи с этим они просят передать дело им.

Инцидент произошёл в одном из дворов Каменск-Уральского в июле 2019 года. После падения девочке понадобилась медицинская помощь.

Напомним, в СКР регулярно проводят проверки после инцидентов, связанных с детьми. 7 марта 2019 года следователи заинтересовались ситуацией в Омске, где ребёнка, по предварительной информации, придавило качелями.

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