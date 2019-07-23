Брянск, , 16:07 — REGNUM

Брянский областной суд отклонил апелляцию бывшего заместителя начальника одного из отделов УЭБ и ПК управления МВД по Брянской области Николая Косарева. Экс-полицейского признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Приговор вступил в законную силу, рассказали 23 июля в пресс-службе региональной прокуратуры. Косарев проведёт шесть лет в колонии строгого режима и должен заплатить штраф в размере 2 млн 250 тыс. рублей.

«Кроме того, суд лишил его специального звания — майор полиции, а также лишил права в течение 10 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях», — уточнили в прокуратуре.

В сентябре 2018 года Николай Косарев пообещал помочь прекратить проверку деятельности одной коммерческой фирмы Брянска. Директор предприятия передал полицейскому деньги в размере 2 млн 250 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.