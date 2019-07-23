Курган, , 16:05 — REGNUM

В Курганской области региональное отделение партии «Единая Россия» оказалось втянутым в семейный конфликт. Депутата Шадринской городской думы Владимира Ш. супруга обвинила в домашнем насилии — физическом и психологическом. В местном отделении партии заявили, что за четыре года депутатства единоросс зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила порталу «Область 45» пострадавшая супруга парламентария, Елена (имя изменено), она заявила на супруга в полицию только тогда, когда тот, избив её, забрал детей и увёз их в дом, купленный на её материнский капитал.

«Как он мне сказал, я тебя сотру с земли, чтобы ты вообще к нам, в нашу семью не лезла, и вообще отсюда исчезла. Он мне говорил, я тебе даю десять дней, чтобы ты уволилась с работы и отсюда вообще уехала», — сообщила Елена.

Среди перечисленных угроз в адрес женщины стандартный набор человека со связями, мол достану справки от психиатра и нарколога, вообще нормальной жизни тогда не увидишь.

«Я работаю в детском саду, мы каждый год проходим медосмотр, и проходим всех наркологов, психиатров. Каждый год заказываем справки о судимости, это же просто чушь какая-то», — возмущается пострадавшая.

Сам же депутат считает ненормальным, «когда общественность влазит и подталкивает семью к разводу».

Сейчас заявление Елены не только проверяется полицией, но находится ещё и на партийном контроле.

«Рассматривается вопрос о созыве комиссии по этике», — говорится в официальном заявлении регионального отделения партии «Единая Россия».