Курган, 23 июля 2019, 16:05 — REGNUM
В Курганской области региональное отделение партии «Единая Россия» оказалось втянутым в семейный конфликт. Депутата Шадринской городской думы Владимира Ш. супруга обвинила в домашнем насилии — физическом и психологическом. В местном отделении партии заявили, что за четыре года депутатства единоросс зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как пояснила порталу «Область 45» пострадавшая супруга парламентария, Елена (имя изменено), она заявила на супруга в полицию только тогда, когда тот, избив её, забрал детей и увёз их в дом, купленный на её материнский капитал.
Среди перечисленных угроз в адрес женщины стандартный набор человека со связями, мол достану справки от психиатра и нарколога, вообще нормальной жизни тогда не увидишь.
Сам же депутат считает ненормальным, «когда общественность влазит и подталкивает семью к разводу».
Сейчас заявление Елены не только проверяется полицией, но находится ещё и на партийном контроле.