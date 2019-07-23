Великий Новгород, , 15:50 — REGNUM

В Великом Новгороде сегодня, 23 июля, автомобиль скорой помощи с включёнными спецсигналами врезался в два автомобиля, сообщает интернет-издание «ВНовгороде.ру».

Авария произошла в 12:35 на пересечении городских улиц Щитная и Оловянка. По данным очевидцев, водитель скорой помощи ехал по второстепенной дороге с включённой «мигалкой» и звуковыми сигналами и врезался в автомобиль Toyota, который двигался по главной дороге, но решил не уступать карете скорой помощи. После столкновения автомобиль скорой задел ещё один автомобиль.

По предварительным данным, в автомобиле скорой помощи пациентов не было. Все обстоятельства ДТП изучают инспекторы ГИБДД.